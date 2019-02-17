كنعان: الموازنة لن تأتي قبل قطع الحساب

أكد عضو تكتل "​لبنان​ القوي" النائب إيراهيم كنعان أن "الثلاثية للحكومة اليوم هي الإصلاح والإصلاح والإصلاح فلبنان في منطقة ملتهبة وأنظمة انهارت وأخرى تنهار، ومن هذا المنطق، اجتزنا الكثير من العقبات وهو ما جعلنا نتعلم منها"، مشيراً إلى أنه "كان للرئيس عون دور في الحفاظ على الإستقرار ومن المفترض أن تقوم ​الحكومة​ بإنجازات".

وخلال حديث تلفزيوني، لفت إلى أن "ما تم العمل عليه خلال 10 سنوات في لجنة المال و​الموازنة​ أكبر دليل على أنه باستطاعة ​مجلس النواب​ أن يقوم بدوره وكذلك الحكومة"، موضحاً أن "هناك مبالغ غير الـ 11 مليار ​دولار​ سيتم الإعلان عنها من خلال كتاب من 30 ألف صفحة سيصدره وزير المال ​علي حسن خليل​".

ورأى أنه "حين استلمنا لجنة المال رفضنا 3 تسويات من حكومات ​نجيب ميقاتي​ و​سعد الحريري​ وفرضنا بفعل حد أدنى من المحاسبة والشفافية وعرضنا الحقائق أمام الرأي العام"، معتبراً أنه "لا يمكن تعميم التجارب الفاشلة على كل الناس، وهناك من يقوم بالعمل والإنجازات يجب أن نقوم بحثّه وتحفيزه على العمل".

وأوضح أن "كتاب "​الإبراء المستحيل​" جاء نتيجة عدم وجود قطع حساب وإبراء ذمة ولو تركنا هذا الموضوع دون متابعته بجدية"، مشدداً على أن "الموازنة لن تأتي قبل قطع الحساب وإذا لم يحصل ذلك لن نوافق على الموازنة في مجلس النواب".