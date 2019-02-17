سامي الجميل للكتائبيات والكتائبيين: شكرا من القلب

أكد رئيس حزب "​الكتائب​ اللبنانية" النائب ​سامي الجميل​، في تصريح عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​، "شكرا من القلب للكتائبيات والكتائبيين على ثقتهم المتجددة ومحبتهم ودعمهم الدائم. أشعر بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقي للسنوات الأربع المقبلة في رئاسة حزبنا. عهدي لكم أن نرتقي بالكتائب ولبنان إلى مستوى تطلعاتنا إكراما لشهدائنا وحفاظا على مستقبل أولادنا".

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