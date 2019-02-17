اعتقلت الشرطة التركية مئات الأشخاص تتهمهم بالارتباط بالمسلحين الأكراد أو دعمهم، خلال 156 عملية مداهمة جرت الجمعة في مناطق متفرقة من البلاد.
وأعلنت وزارة الداخلية التركية أن "الشرطة اعتقلت 735 شخصا، وعثرت على أسلحة وذخيرة ومواد متفجرة من بينها عبوات ناسفة مصنعة يدويا".
وأفرجت السلطات بعد ذلك عن 226 شخصا، ووجهت مذكرات اعتقال رسمية إلى 61 منهم، فيما لا تزال الإجراءات القانونية مستمرة بحق 448 محتجزا.
ورجحت السلطات الأمنية أن المعتقلين، كانوا يخططون لتنظيم تظاهرات حاشدة بمناسبة ذكرى القبض على زعيم الأكراد عبد الله أوجلان.
ولفتت الوزارة الى أن "عددا من المشتبه بهم متهمون كذلك بالتخطيط لخلق فوضى، قبل الانتخابات العامة في تركيا، المزمعة في آذار المقبل".
كانت هذه تفاصيل خبر الشرطة التركية تلقي القبض على المئات في الذكرى الـ 20 لاعتقال أوجلان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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