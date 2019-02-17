نشرة الحوادث المسائية.. ذبح مسن ونهش جثة آخر واختناق زوجين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأحد، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

النيابة العامة تحظر النشر في قضية ثالثة بواقعة "الفيديوهات الجنسية"

أصدر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، قرارا بحظر النشر في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، في القضية رقم 1290 لسنة 2019 جنح أول أكتوبر-.

"جريمة شارع معروف".. القبض على سايس ذبح زوج خالته

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على سايس ذبح مسنًا أمس، وسدد له ٦ طعنات في شقته بشارع معروف بمنطقة وسط البلد واقتادته النيابة لتمثيل جريمته اليوم.

إخلاء سبيل ممدوح حمزة بـ20 ألف جنيه لاتهامه بنشر أخبار كاذبة

خلت النيابة العامة، اليوم الأحد، سبيل المهندس الاستشاري ممدوح حمزة، على ذمة التحقيقات التي تجرى معه في القضية رقم 31 لسنة 2017، بكفالة 20 ألف جنيه.

حل لغز العثور على جثتي زوجين داخل الحمام بالطالبية

عثرت قوات الأمن بالجيزة، اليوم الأحد، على جثتي زوجين داخل شقتهما بمنطقة التعاون في الطالبية.

"أوفر دوس".. وراء وفاة شاب السلام

كشفت تحريات المباحث، لغز العثور على جثة شاب داخل شقته بمدينة السلام شرق القاهرة، حيث اتضح أن السبب جرعة زائدة من المواد المخدرة.

"نهشته القطط".. تفاصيل العثور على جثة مسن في الساحل

كشفت تحريات مباحث قطاع شمال القاهرة، في واقعة وفاة "مسن، 73 سنة" داخل شقته بمنطقة الساحل، أن 20 "قطة"، دأب المتوفي على تربيتها طيلة سنواته الأخيرة، نهشت أجزاء في كامل أنحاء جسده.

تجديد حبس رئيس حي مصر القديمة السابق 45 يوما بتهمة تقاضي رشوة

قررت محكمة مستأنف باب الشعرية، اليوم الأحد، تجديد حبس رئيس حي مصر القديمة، ومتهم آخر (وسيط) 45 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامهما بتلقي رشوة مالية قدرها 2 مليون جنيه.

تأجيل محاكمة مرسي و23 آخرين بقضية "التخابر مع حماس"

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الأحد، تأجيل إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى و23 آخرين في قضية "التخابر مع حماس"، لجلسة 3 مارس.