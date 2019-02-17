وزير خارجية قطر يستغل مؤتمر ميونيخ للدفاع عن إيران

أبوظبي (مواقع إخبارية)

واصل وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن استغلال المؤتمرات الدولية للدفاع عن إيران، وآخرها ما تضمنته كلمته أمام مؤتمر ميونيخ الدولي للأمن. وقال وزير الخارجية القطري: إنه إذا كان لدى أحد أي مشكلة مع إيران فيجب أن يدعوها إلى طاولة الحوار.

وقال محمد بن عبد الرحمن: «لا نجد جهوداً فعلية من الولايات المتحدة للحديث عن قضايا الشرق الأوسط، ولو كانت هناك مشكلة مع إيران يجب أن تكون مدعوة لطاولة الحوار».

يذكر أن وزير الخارجية القطري كان حاضراً في مؤتمر وارسو الذي عقد قبل أيام بالعاصمة البولندية، واستغل وجوده أيضاً للدفاع عن إيران، إلا أنه لم يعترض على البنود التي تم الاتفاق عليها، وهو ما أكده وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، مشيراً إلى عدم اعتراض أي دولة شاركت في المؤتمر على ما تم الاتفاق عليه لبحث آلية لوقف أنشطة إيران الهدامة في الشرق الأوسط.

وجاءت مشاركة الدوحة في مؤتمر وارسو الذي عمل على حشد مواقف أكثر من 60 دولة ضد إرهاب إيران في المنطقة، بعد ساعات فقط من تهنئة أميرها تميم بن حمد للرئيس الإيراني، بمناسبة الذكرى الأربعين لما يسمى بـ«الثورة الخمينية»، كما تزامن ذلك مع مشاركة تنظيم الحمدين ووزرائه في الحفل الذي أقامه سفير طهران بالدوحة بهذه المناسبة.