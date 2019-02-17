الخضر النمساوي يرشح سارة وينر لانتخابات البرلمان الأوروبي

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عقد حزب الخضر النمساوي اليوم الأحد مؤتمرا صحفيا لتقديم مرشحته إلى انتخابات البرلمان الأوروبي والتي ستعقد في فيينا يوم 26 مايو المقبل.
وقام المتحدث باسم الحزب فيرنر كوجلر اليوم بتقديم المرشحة ، وهي سارة وينر مقدمة برامج تليفزيونية.
وقال كوجلر إن اختيار وينر جاء بتوافق الآراء بين قيادات الحزب ، وسيتم إعتماد الإختيار رسميا في المؤتمر العام للحزب يوم 16 مارس المقبل.
ومن المعروف أن حزب الخضر ، الذي ينتمي إليه رئيس الجمهورية ألكسندر فان دير بيلين
يذكر أن سارة وينر من أكثر المؤمنين بالقيم الخضراء وتركز أفكارها على حماية البيئة وتعزيز الزراعة المستدامة وتناول الطعام الصحي ، كما تعمل على دعم دور المجتمع المدني فى تحمل المسئولية السياسية.
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