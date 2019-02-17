كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحرير 80 رهينة من "بوكو حرام" شمال غربي نيجيريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفاد مسؤول نيجيري، بأن قوات حكومة حررت 80 شخصا من عصابات مسلحة في ولاية زامفارا شمال غربي البلاد.

وفي بيان صدر في جوساو، حاضرة زامفارا، قال المتحدث باسم القوات الجوية كليمان أبيدي، إن المختطفين هم رجال ونساء وأطفال من بعض الأحياء المحلية.

وأضاف أنه تم تنفيذ عملية عسكرية في الأسبوع الماضي في وقت متزامن مع قيام القوات البرية بمواصلة مراقبة جميع المخارج، ما أحبط فرار أفراد العصابات المسلحة.

ولفت المتحدث إلى اعتقال 6 أشخاص، يُشتبه بأنهم من قطاع الطرق واللصوص، وضبطت القوات الحكومية أسلحة وذخائر وحيوانات مسروقة في هذه العملية، موضحا أن المعتقلين سيسلمون إلى الشرطة للتحقيق معهم ومحاكمتهم.

وتتكرر في مناطق ريفية في زامفارا هجمات من أفراد عصابات إجرامية ولصوص ماشية وخاطفين، ووقع هجومان كبيران على الأقل في ديسمبر الماضي، ما أسفر عن مقتل عشرات الأشخاص.

جدير بالذكر أن الحكومة النيجيرية نشرت في أبريل عام 2018 قوات وطائرات مقاتلة في زامفارا لمحاربة العصابات.