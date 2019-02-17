"صنداي تايمز": تردي الحالة الصحية لسيرجي سكريبال

أفادت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية نقلا عن مصادرها بتردي الحالة الصحية لرجل الاستخبارات الروسي السابق والعميل المزدوج سيرجي سكريبال الذي أصيب بمادة سامة العام الماضي.

ونقلت "صنداي تايمز" عن مصدر مطلع في الاستخبارات البريطانية قوله إن "حالته (سكريبال) الصحية تردت وهو يتلقى علاجا طبيا في منزله".

وأضاف المصدر: "لا يعرف أحد ماذا سيحدث له لخطورة تأثير المادة المؤثرة على الأعصاب على المدى الطويل".

وقال مصدر آخر لـ "صنداي تايمز"، مطلع على سير التحقيق في قضية سكريبال: "لا شك أنه سيكون تحت مراقبة الأطباء لفترة معينة"، مضيفا أن حالته الصحية لم تكن مثالية أصلا.