سحب “شارة العميد” تهدد لاعب الأسود الأحمدي بإتحاد جدة

كشفت تقارير إعلامية سعودية، اليوم الأحد، أن الدولي المغربي المغربي كريم الأحمدي، أصبح مهدداً بسحب شارة العميد منه، بعد تذبذب أداءه منذ بداية الموسم الكروي الجاري.

وحسب المصادر ذاته، فإن جماهير إتحاد جدة، أبدت عدم رضاها عن أداء وشخصية الأحمدي بالمستطيل الأخضر، مطالبة بأن تتم منح الفرصة للمغرب الثاني مروان داكوستا، الذي وقع بكشوفات الفريق السعودي قبل أقل من شهرين تقريباً، قادماً من باشاك شهير التركي.

وكان لاعب المنتخب الوطني المغربي، ضمن أبرز المطلوبين في قلعة بيراميدز المصري ، خلال فترة الانتقالات الشتوية، إلا أن النادي فضل الإبقاء عليه رغم الأسماء التي تم انتدابها بالفترة الأخيرة، في انتظار تحديد مستقبله بعد إسدال الستار على أول موسم كروي له.