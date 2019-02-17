النسخة 25 من معرض الكتاب تستقطب 540 ألف زائر

نجح المعرض الدولي للكتاب، في نسخته 25، التي سيسدل عليها الستار بعد ساعات، مساء اليوم الأحد، في استقطاب زوار فاق عددهم 500 ألف شخص، متجاوزا الأعداد، التي سجلها في السنوات الماضية.

وفي السياق ذاته، أوضح حسن الوزاري، رئيس قصم الكتاب في وزارة الثقافة، في تصريح له أدلى به، اليوم، في نشرة أخبار القناة الثانية، أن المعرض الدولي للنشر والكتاب في الدارالبيضاء، استقطب، إلى حدود صباح اليوم، 540 ألف زائر مقارنة مع 520 ألف زائر في النسخة السابقة، متوقعا أن يتجاوز المعرض هذا الرقم في نهاية اليوم.

وأوضح الوزاني أن إقبال المغاربة بهذه الأعداد الكبيرة على المعرض الدولي للنشر والكتاب في الدارالبيضاء، مؤشر على أن المغاربة مقبلون على القراءة.

وكانت وزارة الثقافة والاتصال قد أعلنت عن وجود أكثر من سبع مائة عارض في الدورة الخامسة والعشرين للمعرض الدولي للنشر والكتاب، الذي مثل فيه العارضون أكثر من أربعين بلدا، من مختلف أصقاع العالم، مقدمين عرضا وثائقيا، يتضمن 128 ألف عنوان، يغطي مختلف صنوف المعرفة، والإبداع.

واستضافت هذه الدورة من المعرض إسبانيا كضيف شرف، كما عرفت حضور، ومشاركة حوالي 350 مفكرا، وأديبا، وشاعرا، وشخصية من عوالم السياسة، والاقتصاد، والفن، والقانون، سيعرضون مساهماتهم في لقاءات ستنظم في إطار ندوات موضوعاتية، ولقاءات بين الكتاب.