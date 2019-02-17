كارتيرون يؤكد منافسة الرجاء على درع البطولة والصديقي: سرقوا منا الفوز

أبدى باتريس كارتيرون، مدرب فريق الرجاء الرياضي، عن خيبة أمل كبيرة، بعد تعادل فريقه أمام يوسفية برشيد بثلاثة أهداف في كل مرمى، بعد أن كان النسور الخضر متقدمين بالجولة الأولى من لقاء الأسبوع 18 من الدوري المحلي الممتاز، بهدفين نظيفين.

وأوضح كارتيرون، مساء اليوم الأحد، على هامش اللقاء الصحفي الذي تلى مباراة فريقه: ” أخطئنا التقديم في مباراة اليوم، ظننت بأن النتيجة حسمت بعد الـ 45 دقيقة الأولى، لكن لاعبو الخصم تمكنوا من التقدم وقلب النتيجة”.

وشدد المدرب السابق للأهلي المصري، بأن فريقه ورغم التعادل في مباراة اليوم، لازال ضمن قائمة المنافسين على درع البطولة، مؤكداً بأنه سيواصل الاشتغال مع مجموعته لعودة أفضل خلال قادم المواعيد الكروية.

أما سعيد الصديقي، مدرب فريق اليوسفية، فقد اعتبر بأن الرجاء الرياضي سرق الفوز من فريقه الذي تمكن من تسجيل ثلاثة أهداف خلال الشوط الثاني من اللقاء.

وأضاف المتحدث ذاته، بأن اللاعبين سيضعون جانباً تعادل اليوم أمام الرجاء الرياضي، وسيبدؤون التفكير والاستعداد للقمة الكروية التي ستجمعهم أمام المتصدر الوداد الرياضي الأربعاء المقبل، ببرشيد.

ووجه الصديقي انتقادا مباشراً للمسؤولين عن الفريق باعتباره مؤطراً سابقا بصفوف الرجاء الرياضي، قائلاًك ” لا يمكن لأي شخص أن يبقى طول حياته مع الرجاء، علي البحث عن أفاق جديدة ولقمة عيش لعائلتي، يمكن أن أقول لكم أنني ورفقة مجموعة من المدربين تابعنا عن كثب تكوين أجيال بالفريق، لكن ثقافة الاعتراف غابت، وأنا أكن كل الاحترام للنادي”.