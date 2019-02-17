استطلاعان: 10 مقاعد للعمل و"مناعة لإسرائيل" يتراجع

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أظهر استطلاعان للرأي العام الإسرائيلي، نشرا مساء اليوم، الأحد، تراجعًا في التمثيل البرلماني لحزب "مناعة لإسرائيل"، بقيادة رئيس أركان الجيش الأسبق، بيني غانتس، في حين يعزز حزب العمل تمثيله في الكنيست، فيما بحافظ حزب الليكود الحاكم، بقيادة نتنياهو، على صدارة المشهد السياسي.

وبحسب استطلاع للقناة 12 الإسرائيلية، فإن الليكود يحصل على 30 مقعدا في انتخابات تجري اليوم، مقابل 18 مقعدا لـ"مناعة لإسرائيل" أي بتراجع ثلاثة مقاعد عن استطلاع القناة في الأسبوع الماضي، في حين يحصل "يش عتيد" برئاسة يائير لبيد، على 12 مقعدًا.

وأظهر الاستطلاع ارتفاعا في قوة حزب العمل، التي لم تتجاوز حاجز الـ8 مقاعد في مختلف الاستطلاعات السابقة، لتحصل على 10 مقاعد، فيما يحصل "اليمين الجديد" بقيادة وزير التعليم، نفتالي بينيت، على 7 مقاعد، ومثلها لـ"يهدوت هتوراه"، بقيادة نائب وزير الصحة، يعكوف ليتسمان، و7 مقاعد لقائمة برئاسة عضو الكنيست، أحمد طيبي.

بينما يحصل شاس الحريدي على 7 كقاعد، فيما تحصل كل من القائمة المشتركة وحزب "كولانو" برئاسة وزير المالية، موشي كاحلون، و"ميرتس" على 5 مقاعد، و4 مقاعد لـ"يسرائيل بيتينو" بقيادة أفيغدور ليبرمان، ويحصل "البيت اليهودي" بقيادة رفي بيرتس، على 4 مقاعد كذلك.

فيما بيّن الاستطلاع أن "هتنوعاه" برئاسة تسيبي ليفني، و"غيشر" بقيادة أورلي ليفي أباكسيس، لن تتجاوز نسبة الحسم.

وفحص الاستطلاع الذي شمل عينة مؤلفة من 502 وبنسبة خطأ تصل إلى 4.4%، تحالف متوقع بين "مناعة لإسرائيل" و"يش عتيد"، وفي هذه الحالة، تحصل القائمة على أكبر تمثيل برلماني بـ32 مقعدًا، فيما يحصل الليكود على 31 مقعدا، وحول الشخص الأنسب لقيادة الحكومة الإسرائيلية، قال 36% إنهم يفضلون نتنياهو كرئيس للحكومة، مقابل 31% يفضلون غانتس.

وبحسب استطلاع أجراه التلفزيون الرسمي الإسرائيلي (كان)، فإن الليكود يحصل على 30 مقعدا، يليه حزب "مناعة لإسرائيل"، ويحصل على 20 مقعدا.

وأشار الاستطلاع إلى أن "يش عتيد" يحصل على 10 مقاعد، وحزب العمل 10 مقاعد، في حين يحصل "اليمين الجديد" على 8 مقاعد، مقابل 6 مقاعد لكل من ـ"يهدوت هتوراه"، والقائمة المشتركة، وقائمة برئاسة طيبي، و5 مقاعد لكل من "ميرتس" وشاس و"يسرائيل بيتينو" و"البيت اليهودي"، ويحل "كولانو" بذيل القائمة بـ4 مقاعد.