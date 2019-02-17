انت الان تتابع تفاصيل خبر معتقلون في سجون السعودية يعلنون بدء الإضراب عن الطعام والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 17 فبراير 2019 09:48 مساءً - كشف حساب "معتقلي الرأي" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن قيام عدد من معتقلي الرأي في السجون السعودية بالإضراب عن الطعام.

وأكد الحساب الذي يختص بنشر أخبار المعتقلين في السعودية، في تغريدات نشرها اليوم الأحد، أن عبد الله الحامد أعلن في بيان من داخل المعتقل بدء حملة الإضراب، بمشاركة عدد من المشايخ والشخصيات الاجتماعية.

وجاء في البيان: "يعلن الدكتور عبد الله بن حامد الحامد، المعتقل في السجون السعودية منذ شهر مارس 2013، أنه سيدخل اليوم في إضراب عن الطعام للمطالبة بإطلاق سراح نشطاء العمل السلمي والديمقراطي من دعاة حقوق الإنسان وكافة أصحاب الرأي والمعتقلين تعسفياً".

وأعلن كلٌّ من: المعتقل محمد فهد القحطاني أستاذ اقتصاد وناشط سياسي سعودي وأحد الأعضاء المؤسسين لجمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية، والمعتقل فوزان الحربي عضو مؤسس في جمعية الحقوق المدنية (حسم)، انضمامهما إلى الإضراب الذي دعا له الحامد.

يذكر أن زوجة "الحربي"، أمل، ضمن المعتقلات في سجون السلطات السعودية.

ويهدف الإضراب، بحسب البيان الصادر عن الحامد، "والمتزامن مع صيام الأيام البيض من شهر جمادى الآخرة، لربط ميقات نشاط من أنشطة المجتمع المدني بميقات العبادة، وتقوية الجسد والروح والإرادة عبر هذا الإضراب الرمزي".

وعبد الله الحامد (68 عاماً)، المعتقل حالياً، هو ناشط حقوقي، أحد مؤسسي لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية وجمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية (حسم).

وشهدت المملكة، خلال العام الماضي، اعتقال المئات من النشطاء والحقوقيين، الذين حاولوا- فيما يبدو- التعبير عن رأيهم الذي يعارض ما تشهده السعودية من تغييرات، وسط مطالبات حقوقية بالكشف عن مصيرهم وتوفير العدالة لهم.