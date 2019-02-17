شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلي يطرد عائلة مقدسية من منزلها ويسلمه للمستوطنين “صور” والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- المناطق - وكالات

طردت القوات الإسرائيلية بالقوة، اليوم الأحد، عائلة فلسطينية مقدسية، من منزلها في مدينة القدس.

وأكدت مصادر إعلامية أن القوات الاسرائيلية أجلت عائلة “أبو عصب” من منزلها الكائن في عقبة الخالدية في البلدة القديمة من القدس، لصالح جمعيات استيطانية.

وأضافت المصادر أن القوات الإسرائيلية اعتدت على المواطن حاتم أبو عصب وعائلته، قبل طردهم من منزلهم بالقوة.

ومنزل عائلة أبو عصب احتضن العائلة على مدار نحو 7 عقود، بعد النكبة عام 1948 وتهجيرهم من حي البقعة في القدس الغربية.

خارج منزل أبو عصب جلست العائلة أمام الباب بينما كان احد المستوطنين داخل منزلها، وخلال ذلك اعتدت القوات على الشبان والفتية والنساء والطواقم الصحفية في محاولة لابعادهم حتى عن محيط المنزل.

