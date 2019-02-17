شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمني يفرض سيطرته الكاملة على الحشاء والان نبدء بالتفاصيل

أعلن الجيش اليمني، فرض سيطرته الكاملة على مديرية الحشاء غربي محافظة الضالع جنوب اليمن، بعد أيام من المعارك ضد مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وقال مصدر عسكري يمني، إن استكمال السيطرة على المديرية واستعادة المناطق التي تمركزت فيها المليشيا الحوثية مؤخرًا جاء عقب معارك اليوم وتحرير الجيش لسوق الطاحون، وقلعة يراخ، منطقة المطاوسة، ومنطقة حوشب، آخر مواقع تمركز المليشيا جنوبي المديرية، وأسفرت المعارك عن مقتل 20 من مسلحي الحوثي بينهم القيادي الميداني المدعو، أبو حيدر المداني، وجرح 15 آخرين، بالإضافة تدمير مدرعة وطقمين تابعة لها.

وذكر المصدر أن قوات الجيش اليمني تواصل التقدم وسط معارك محتدمة لتقترب من سوق المشهد التابع لمديرية السبرة بمحافظة أب.