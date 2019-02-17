شكرا لقرائتكم خبر عن صور..."دينية البرلمان" تزور مطرانية قنا: "لن ينجح أحد في اثارة الفتنة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار وفد لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد مساء اليوم الأحد، مطرانية الأقباط الأرثوذكس بمحافظة قنا، وذلك علي هامش زيارتها لمحافظة قنا، للتعرف علي أبعاد أزمة أسعار إسكان الأوقاف.

ورحب الأنبا أمونيوس، نيابة عن الأنبا شاروليم مطران قنا، والذي يعالج بالخارج، بوفد اللجنة، مؤكدا علي أن مثل هذه الزيارات توحي وتؤكد فعالية المواطنة الحقيقة علي أرض مصر، "وأننا جميعا أصحاب أفكار مستنيرة نحو الوحدة الوطنية، دون الاستجابة لأفكار الأعداء نحو مفاهيم فرق تسد".

وأكد علي أن مثل هذه اللقاءات والأفكار تطورت مع قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ربان السفينة المصرية، والذي عمل علي تجميع العقول والقلوب ووحد كل الأطراف نحو المواطنة، "وكلنا فى مركب واحد، وهذه مسؤلية فى رقابنا جميعا".

ولفت إلي أن الرئيس أنقذ مصر من مصائر دول مجاورة، ويعمل علي أن نكون بمصاف الدول المتقدمة، مشيرا إلي أن قنا لم تشهد أي أعمال مقلقة بسبب العقلاء والحكماء رغم وجود القبائل الكثيرة، وبدافع الحفاظ علي المواطنة.

وقال رئيس الوفد البرلماني الدكتور أسامة العبد، إن المودة والمحبة بين الأقباط والمسلمين، حقيقية وليست صورية أو شكلية، وذلك واقع فى الزيارات المتبادلة والود والحب، ومنها هذه الزيارة للجنة الدينية، التى تضم فى عضويتها مسيحية وتشغل وكاله اللجنة هي النائبة أماني عزيز، وهذا إطار هام يؤكد علي مبدأ المواطنة.

ولفت إلي أنه لن يستطيع أحد إحداث الفتنة بين المسلمين والأقباط، "ﻷننا إخوة، وأهل مصر هم إخوة فى الإنسانية"، متابعا: "معظم تعاملاتي المالية مع أقباط...لأني أثق فيهم وهم أهل لذلك...والمودة والمحبة صور حقيقية وليست شكلية".

من ناحيتها قالت وكيلة لجنة الشئون الدينية، أماني عزيز، إن أداء اللجنة رسالة عن المواطنة الحقيقة فى الشارع المصري، كون أدائها دسم روحانيا بدعم من النائب أسامة العبد، مؤكدة علي أن الأداء الروحاني ميزة إيجابية للعمل.

واتفق معها النائب شكري الجندي، عضو مجلس النواب، مؤكدا علي أن الدين الإسلامي يؤكد علي المواطنة وقبول الآخر، دون أي إشكاليات قائلا: "الدين الإسلامي يؤكد علي المواطنة وقبول الآخر وأمر بمعاملة الإخوة المسيحيين أفضل معاملة بالحسنى".

من ناحيته، قال النائب الدكتور عمر حمروش، عضو مجلس النواب، إن الإخوة الأقباط شركاء فى الوطن، ودورهم فعال ، مؤكدا علي عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ساعد علي ذلك ونماه فى المشهد المصري، وهذا إطار إيجابي ندعمه ونساند، متابعا: "الدين لله والوطن للجميع..ونشكر الرئيس السيسي علي ترسيخ مبدأ المواطنة".

واتفق معه النائب محمود الضبع، عضو مجلس النواب عن دائرة قنا، مؤكدا علي أن مسلمي ومسيحي قنا فى تواصل وود مستدام، دون أي إشكاليات، لافتا إلي أن أي إشكالية يتم حلها بالنقاش والود بالتنسيق مع المطرانية.

ووجه الضبع رسالة شكر وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، والذى وضع مصر بمصاف الدول المتقدمة، ووضعها علي الخريطة الكبري أيضا، موجها أيضا رساله دعم وتأييد له من أهل قنا، كما وجه الشكر والتقدير أيضا للدكتو ر علي عبد العال، رئيس مجلس النواب الحريص علي مصلحة صعيد مصر وكل أنحاء الجمهورية.

وتزور اللجنة قنا بناء علي طلب إحاطة من النائب محمود عبد السلام الضبع، نائب قنا، بشأن قيام هيئة الأوقاف المصرية برفع سعر الوحدات السكنية الخاصة ببرجي النورس والفردوس بمدينة قنا، وتضمنت الزيارة عقد جلسة مع حاجزي الوحدات السكنية بحضور محافظ قنا، وقامت اللجنة بتفقد البرجين علي الطبيعة، ثم عقدت جلسة مع الأهالى للاستماع إلى مطالبهم وتفاصيل المشكلة.

ويرأس الدكتور أسامة العبد وفد لجنة الشئون الدينية، ويضم الوفد النواب شكري الجندي، وعمر حمروش، وأماني عزيز وكيلة اللجنة، وهويدا صالح، وعبد الحليم إبراهيم مساعد اللجنة.