قرار وزاري بتشكيل لجنة مؤقتة لتسيير أعمال نقابة المرشدين السياحيين

مصراوي - كتب - يوسف عفيفي:

أصدرت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، الأحد، قرارًا وزاريًا بشأن تشكيل لجنة مؤقتة لتسيير أعمال نقابة المرشدين السياحيين، برئاسة سمير محمد عبد الوهاب أنور، وعضوية كل من حسام زكريا سلامة، ومازن ماهر سامي غبريال، وسامح شفيع عمر يوسف، وطارق فاروق إبراهيم.

وذكرت الوزيرة في بيان لها مساء الأحد، أن القرار يأتي انطلاقًا من اهتمام الوزارة بالمرشدين السياحيين باعتبارهم أحد الأطراف الأساسية في منظومة السياحة، وحرصًا منها على تسيير أعمال النقابة في إطار قانوني.

وأضاف البيان أن القرار يهدف إلى تولي...