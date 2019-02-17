ترند الموجز| أمطار والصغرى صفر الإثنين..وانخفاض أسعار الدولار..وليفربول يحسم مصير "صلاح"..و’’ناسيني ليه‘‘ ترند مصر

إعداد: ضياء السقا

نشر موقع "الموجز" خلال الساعات الماضية عدة أخبار وموضوعات في مختلف المجالات، نالت اهتمام القراء، وحققت تفاعلا كبيرا، وأصبحت "ترند" على السوشيال ميديا، وكان أهمها، طقس الإثنين: شبورة وأمطار على بعض الأمكان.. والصغرى صفر في هذه المنطقة، وبعد عرض يوفنتوس الضخم.. ليفربول يحسم مصير "صلاح"، وانخفاض أسعار الدولار في تعاملات بداية الإسبوع، وتامر حسني يُبهر جمهوره بـ’’ناسيني ليه‘‘.. مشاهدات قياسية وترند مصر بعد ساعات من طرحه.. ومن هى أسيل عمران بطلة ’’الكليب‘‘.

وفيما يلي تفاصيل أخبار الترند:

طقس الإثنين: شبورة وأمطار على بعض الأمكان.. والصغرى صفر في هذه المنطقة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس الإثنين، مائل للبرودة على شمالا حتى الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

وشهدت البلاد الأيام الماضية، موجة سيئة، تخللها أتربة ورياح وصلت حد العاصفة على بعض المناطق، فضلا عن سقوط أمطار بمختلف الأنحاء.

وأضافت الأرصاد في بيان لها: "تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء والبحر الأحمر مما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية هناك".

وعن حالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج من 1.5 إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

أما عن حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة الإثنين على بعض المدن:

القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 10

الإسكندرية العظمى درجة 16 والصغرى 7

مطروح العظمى 17 درجة والصغرى 6

سوهاج العظمى 20 درجة والصغرى 7

قنا العظمى 20 درجة والصغرى 8

أسوان العظمى 22 درجة والصغرى 10

سانت كاترين العظمى 8 درجات والصغرى صفر

بعد عرض يوفنتوس الضخم.. ليفربول يحسم مصير "صلاح"

كشفت تقارير بريطانية عن صعوبة تفريط إدارة ليفربول الإنجليزي، في نجمهم الأول المصري محمد صلاح، على غرار ما حدث مع لويس سواريز في 2014، وفيليب كوتينيو في 2018، عندما رحلا عن الفريق وانتقلا إلى برشلونة الإسباني.

وكانت وسائل إعلام قد كشفت مؤخرا عن رغبة نادي يوفنتوس الإيطالي، في التعاقد مع صلاح، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وذكرت صحيفة ميرور البريطانية، أن إدارة ليفربول لم تعد تبحث عن بيع نجومها بأعلى مقابل مادي، لأنها دخلت عصرا ماليا جديدا، بعد وصول الأرباح السنوية للنادي لـ 125 مليون جنيه استرليني، وبالتالي فإن أي مبلغ مهما كان حجمه يقدم لإغراء الريدز لبيع نجمهم المصري سيتم رفضه.

وكانت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، المقربة من يوفنتوس، قد أعلنت أن إدارة السيدة العجوز، ستعرض على ليفربول الحصول على خدمات صلاح، مقابل الأرجنتيني باولو ديبالا، بالإضافة إلى 50 مليون يورو.

أما صحيفة جارديان البريطاينة، فقالت إن إدارة اليوفي في طريقها لتقديم عرض خيالي لصلاح، ليصبح بديلا محتملا لديبالا، الذي أوشك على الرحيل عن صفوف النادي الإيطالي.

وأكدت الصحيفة أن قيمة الصفقة ستصل لحوالي 175 مليون جنيه استرليني أي ما يعادل الـ 200 مليون يورو، لتصبح ثاني أغلى صفقة في التاريخ بعد صفقة انتقال البرازيلي نيمار من برشلونة إلى باريس سان جرمان مقابل نحو 222 مليون يورو.

وفي سياق متصل، كشف موقع "كوت أوف سايد"، المتخصص في أخبار انتقالات اللاعبين، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أعطى الضوء الأخضر لمسؤولي نادي يوفنتوس، من أجل العمل على جلب الدولي المصري إلى صفوف الفريق.

وتابع: "صفقة صلاح لن تكون عادية، قد تتجاوز قيمتها 200 مليون يورو في حال وافق اللاعب على حمل قميص السيدة العجوز".

وكانت تقارير إعلامية سابقة قد ربطت بين صلاح وناديي برشلونة وريال مدريد الإسبانيين، لانتقاله لأحدهما بعد تألقه اللافت للنظر، إذ يعتبر من أفضل لاعبي العالم في الوقت الحالي.

وحقق صلاح انجازات عديدة، حيث جاء ثالثا في سباق جائزة أفضل لاعب في العالم عن عام 2018، بعد مودريتش ورونالدو، كما حصل على المركز السادس في ترتيب الكرة الذهبية التي تمنحها فرانس فوتبول.

وتوج الفرعون بلقب أفضل لاعب في إفريقيا للعام الثاني على التوالي من الكاف وهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي.

ويتصدر "مو" حاليا ترتيب قائمة هدافي البريميرليج، بالتساوي مع أجويرو بـ17 هدفا، بعد أن فاز بجائزة الهداف الموسم الماضي بـ31 هدفا.

وحقق النجم المصري رقما قياسيا جديدا، منذ أيام، إذ أصبح أول لاعب يسجل 20 هدف أو أكثر في موسمين متتاليين مع ليفربول، منذ لويس سواريز مهاجم برشلونة الإسباني الحالي في موسمي 2012-2013 و2013-2014.

وكان صلاح قد سجل 44 هدفاً في جميع المسابقات مع ليفربول الموسم الماضى، فيما أحرز 20 هدفاً حتى الآن بالموسم الحالي.

انخفاض أسعار الدولار في تعاملات بداية الإسبوع

واصل سعر الدولار تراجعه أمام الجنيه، الأحد، في تعاملات بداية الإسبوع، وذلك بعد انخفاض كبير شهدته العملة الأمريكية، الفترة الماضية، وصل لأكثر من 27 قرشا.

ويأتي تراجع الدولار بعد تصريحات طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، بأن سعر صرف الجنيه قد يشهد تحركًا بشكل أكبر في الفترة المقبلة، وذلك بعد إنهاء العمل بآلية ضمان تحويل أموال الأجانب.

وأكد عامر لوكالة "بلومبيرغ" أن البنك المركزي ملتزم بضمان وجود سوق "صرف حر" خاضع لقوى العرض والطلب، مرجعاً استقرار أسعار الصرف خلال الفترة الماضية إلى تحسن في الحساب الجاري، بسبب زيادة التحويلات والسياحة والصادرات، والتحسن في التصنيف الائتماني لمصر.

وكشف تقرير لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن سعر صرف الدولار سجل مؤخرا أكبر هبوط يومي في عامين أمام الجنيه المصري.

وقال محللون اقتصاديون ومصرفيون للوكالة إن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي على مدار الفترة الماضية لتسهيل دخول وخروج الأجانب إلى السوق المصرية بدأت تؤتي ثمارها، مشيرين إلى أن الأسواق بدأت تلمس الآثار الإيجابية لقرار إلغاء آلية صندوق تحويلات الأجانب في مطلع ديسمبر الماضي، من خلال التدفقات النقدية من الصناديق الدولية، والتي سجلت صافي إيجابي للداخل بأكثر من مليار دولار في يناير الجاري وحده وذلك لأول مرة منذ منتصف 2018.

وفي سياق متصل، أرجع خبراء لـ"الأهرام" سبب تراجع الدولار خلال الأيام القليلة الماضية بالسوق المصرية، إلى عودة تدفقات الصناديق الأجنبية لأول مرة منذ مايو العام الماضي.

كما أكد خبراء في تصريحات لموقع "مصراوي" أن سبب الانخفاض يرجع للطلب المرتفع من الأجانب على الاستثمار في أدوات الدين الحكومية، حيث باعت مصر بأكثر من مليار دولار أدوات الدين للأجانب خلال شهر يناير، ودخلت حصيلتها في البنوك المصرية.

وأضافوا أن إنهاء العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب بداية من الشهر الماضي ودخول هذه الأموال وخروجها عبر سوق الصرف بين البنوك سمح بزيادة التدفقات الأجنبية وهو ما ساهم في وفرة الدولار، وتزامن ذلك مع عودة تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى مصر بقوة بداية من شهر يناير الجاري.

وعلى صعيد متصل، قال يحيي أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن أسباب الانخفاض يرجع إلي قيام المستثمرين في الأسواق الناشئة بدول تركيا والأرجنتين بسحب استثماراتهم من أسواق المال بتلك البلدان في النصف الثاني من العام الماضي لزيادة الأرباح أو لخفض معدلات الخسائر، ومع بداية العام الميلادي الجديد بحث المستثمرون عن أسواق واعدة ومستقرة وكانت تلك المؤشرات تنطبق علي السوق المصرية.

وأوضح أن الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها مصر خلال الفترات السابقة جنت ثمارها خلال العام الميلادي الجديد، ساهمت في جذب قرابة مليار دولار في صورة إيداعات واستثمارات بأسواق المال المصرية.

وفيما يلي أسعار الدولار في البنوك المصرية، الأحد وفقا لموقع "الدولار لايف":

البنك المركزي المصري يقدم أقل سعر للشراء بـ ١٧٫٤٨٣ جم

البنك العربي الافريقي الدولي يقدم أقل سعر لبيع الدولار ١٧٫٥٩ جم

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB يقدم أعلى سعر لشراء الدولار بقيمة ١٧٫٥٧ جم

تامر حسني يُبهر جمهوره بـ’’ناسيني ليه‘‘.. مشاهدات قياسية وترند مصر بعد ساعات من طرحه.. ومن هى أسيل عمران بطلة ’’الكليب‘‘

تصدر الكليب الجديد لتامر حسني "ناسيني ليه"، محرك البحث الشهير "جوجل"، بعد ساعات قليلة من طرحه، كما احتل ترند موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وحقق الكليب مشاهدات قياسية على يوتيوب، وصلت لمليون و650 ألف مشاهدة، منذ طرحه على القناة الرسمية لتامر حسني مساء السبت.

وشاركت الممثلة السعودية أسيل عمران في بطولة الكليب، الذي نال إعجاب جمهور تامر، كما تأثروا بمشاهد الفراق، والحزن والرومانسية التي سيطرت على أجواء الأغنية.

"ناسينى ليه" من كلمات تامر حسين، وألحان تامر علي، وتوزيع موسيقى وسام عبد المنعم، مكساج هانى محروس، ماستر أمير محروس، فكرة تامر حسنى، إخراج سعيد الماروق، وتم تصويره في محافظة الإسكندرية.

من هى أسيل عمران؟

​-ممثلة ومغنية سعودية من مواليد 12 نوفمبر عام 1989، ولدت في الرياض وتعيش في الإمارات.

-هي الأخت الصغرى للإعلامية ​لجين عمران​.

-تزوجت في 2008 من المذيع البحريني خالد الشاعر وانفصلت عنه مرتين في فترة زواجهما، آخرها كان في عام 2015 لأسباب كثيرة.



-شاركت أسيل في برنامج "نجوم الخليج" في عام 2005 ولكنها لم تصل إلى النهائيات، وبعده شاركت في برنامج" نجم الخليج" عام 2006 ووصلت للمرحلة النهائية، وبعد خروجها منه استمرت بالعمل الفني حيث طرحت عدة ألبومات وأغاني منفردة وشاركت في أعمال تمثيلية.

-أوّل أعمالها الغنائية كانت أغنية "خجلانة" عام 2007 وبعدها قدمت الكثير من الأعمال، وانتقلت بعد ذلك الى التمثيل من خلال مسلسل "04" وتحديداً في عام 2012.

-شاركت في الكثير من المسلسلات مثل "أكون أولا"، "لو باقي ليلة"، "سر الهوى"، "عطر الجنة" وغيرها، آخرها كان مسلسل "غرابيب سود الذي عرض في رمضان 2017.

-شاركت في العديد من المسرحيات أبرزها، "الجميلة والوحش" و"عالم الكارتون".

شاهد كليب ناسيني ليه