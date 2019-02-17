إصابة عدد من الفلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي شرقي غزة

أصيب فلسطينيان بجروح وآخرون بالاختناق في تجدد فعاليات الإرباك الليلي شرق جباليا شمال ​قطاع غزة​، في حين أصيب طفل بجروح برصاص ​الجيش الإسرائيلي​ شرق مخيم ​البريج​ وسط القطاع. وأفادت وسائل إعلام فلسطينية أن عشرات المتظاهرين تجمعوا شرق جباليا شمال قطاع غزة، وشرعوا في فعاليات الإرباك الليلي. ولفتت إلى أن الشبان توجهوا إلى مخيم العودة شرق جباليا، وأشعلوا الإطارات المطاطية، وأطلقوا المفرقعات الصوتية، وأضواء الليزر، ورددوا الهتافات ضمن فعاليات الإرباك الليلي. وأوضحت أن ​القوات الإسرائيلية​ استهدفت المتظاهرين بالرصاص الحي وقنابل ​الغاز​ ما أدى لإصابة اثنين منهم بجروح وآخرين بالاختناق.

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