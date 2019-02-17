السيسي يجتمع بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد مقتل 15 عسكريا

اجتمع الرئيس المصري ​عبد الفتاح السيسي​ بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد عودته من ​ميونخ​. وجاء الاجتماع بعد يوم من هجوم إرهابي استهدف كمينا للجيش في ​شمال سيناء​ وأوقع 15 قتيلا. وأُقيمت صلوات الجنازة في ​القاهرة​ والشرقية وشيعت جثامين ضابط وجنود قتلوا في هجوم دام استهدف ​الجيش المصري​ في محافظة شمال سيناء.

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