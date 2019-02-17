أعلن وزير الدفاع الأميركي بالوكالة باتريك شاناهان أنه "لم يتخذ أي قرار بعد بشأن تمويل الجدار الذي يريد الرئيس الأميركي دونالد ترامب تشييده على الحدود مع المكسيك من ميزانية البنتاغون".
وأوضح شاناهان على متن الطائرة التي عادت به إلى واشنطن من ميونخ أنه "بطريقة متعمدة للغاية، لم نتخذ أي قرار بعد".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الدفاع الأميركي بالوكالة: لم يتخذ قرار بعد بشأن تمويل الجدار مع المكسيك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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