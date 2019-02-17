وزير الدفاع الأميركي بالوكالة: لم يتخذ قرار بعد بشأن تمويل الجدار مع المكسيك

أعلن وزير الدفاع الأميركي بالوكالة ​باتريك شاناهان​ أنه "لم يتخذ أي قرار بعد بشأن تمويل الجدار الذي يريد الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ تشييده على الحدود مع ​المكسيك​ من ميزانية ​البنتاغون​".

وأوضح شاناهان على متن الطائرة التي عادت به إلى ​واشنطن​ من ​ميونخ​ أنه "بطريقة متعمدة للغاية، لم نتخذ أي قرار بعد".