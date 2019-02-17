لجنة أطباء السودان: مقتل متظاهر في الخرطوم بحري

أعلنت لجنة أطباء ​السودان​ المركزية عن مقتل شخص واحد خلال مشاركته في مظاهرة بمدينة ​الخرطوم​ بحري. وأوضحت أن الرجل المتوفى يدعى أبو بكر عثمان يوسف ويبلغ 62 سنة من العمر. وأكدت اللجنة أن الرجل قتل جراء اختناقه بغاز مسيل للدموع أطلقته قوات الأمن على المتظاهرين، بعد فشل كل محاولات إسعافه ب​مستشفى​ الخرطوم بحري. وانطلقت مظاهرة في المدينة استجابة لدعوة "تجمع المهنيين" للتظاهر. وردد المتظاهرون هتفات تطالب برحيل الرئيس السوداني ​عمر البشير​ عن السلطة.

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