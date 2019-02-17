عمار: نعتز بتضحيات شهدائنا وتفانيهم في حياتهم الجهادية

أعرب عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي عمار عن "الاعتزاز بتضحيات شهدائنا التي قدموها طيلة حياتهم الجهادية، الملأى بالعطاء والتفاني، لا سيما القائد الجهادي الحاج عماد مغنية"، كما حيا "تضحيات الشهداء القادة".
كلمة عمار جاءت خلال زيارة وفد من "حزب الله" ضريح القيادي في الحزب عماد مغنية، في روضة الشهيدين في الغبيري، بمناسبة الذكرى السنوية لاسشتهاده.
وضم الوفد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمود قماطي، عضوي "كتلة الوفاء للمقاومة" النائبين أمين شري وعلي عمار، النائب السابق محمد برجاوي ومسؤولين في الحزب.
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