عمار: نعتز بتضحيات شهدائنا وتفانيهم في حياتهم الجهادية

أعرب عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​علي عمار​ عن "الاعتزاز بتضحيات شهدائنا التي قدموها طيلة حياتهم الجهادية، الملأى بالعطاء والتفاني، لا سيما القائد الجهادي الحاج ​عماد مغنية​"، كما حيا "تضحيات الشهداء القادة".

كلمة عمار جاءت خلال زيارة وفد من "​حزب الله​" ضريح القيادي في الحزب عماد مغنية، في روضة الشهيدين في ​الغبيري​، بمناسبة الذكرى السنوية لاسشتهاده.

وضم الوفد وزير الدولة لشؤون ​مجلس النواب​ ​محمود قماطي​، عضوي "​كتلة الوفاء للمقاومة​" النائبين ​أمين شري​ وعلي عمار، النائب السابق محمد برجاوي ومسؤولين في الحزب.