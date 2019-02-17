حنكش: حزب "الكتائب" فيه مساحة ديمقراطية لكل الرفاق

أكد عضو كتلة "الكتائب" النائب ​الياس حنكش​ أن "كل الرفاق الكتائبيين انتخبوا والحزب فيه مساحة ديمقراطية لكل الرفاق"، معتبراً أنه "كي يبقى الإنتقاد بناءً يجب أن تبقى التسريبات ضمن المؤتمر".

وخلال حديث تلفزيوني، لفت إلى أن "المواضيع التي تطرق إليها النائب ​نديم الجميل​ تم عرضها وقد تم عرض تقرير مالي خلال المؤتمر كما قمنا بصياغة ورقة سياسية".