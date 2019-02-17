أكد النائب ​عدنان طرابلسي​، في تصريح عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​، أنه "سبق أن طرح في ما مضى ما يسمى ب​الزواج المدني​، وقد تم رفضه من قبلنا ومن ​دار الفتوى​ ورؤساء حكومات والشخصيات والجمعيات و​الهيئات الإسلامية​ وعموم المسلمين"، مشيراً إلى أنه "خط أحمر ولن نسمح بتجاوزه ولا بالتلاعب بتنظيم الأحوال الشخصية عند المسلمين. وأي طرح جديد له لن نقبل به وسنواجهه مرة أخرى".

كانت هذه تفاصيل خبر طرابلسي: سنواجه أي طرح جديد للزواج المدني إنه خط أحمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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