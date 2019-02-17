التجديد لسامي الجميل لرئاسة حزب "الكتائب"

‎انتهت ​انتخابات​ قيادة حزب "الكتائب اللبنانية" بالإعلان عن التجديد للنائب ​سامي الجميل​ لرئاسة الحزب بالتزكية، ‎وفاز بالتزكية ايضا ​جوزيف ابو خليل​ نائبا اول لرئيس الحزب والدكتور ​سليم الصايغ​ نائبا ثان لرئيس الحزب. ‎كما فاز بالتزكية مجلسا الشرف والرقابة المالية.

‎وفي انتخابات المكتب السياسي فاز 16 مرشحاً من ​الدورة​ الاولى وهم: مجيد العيلي ،جان زيلع ،لينا الجلخ ،سرج داغر ،سرج ابو حلقة ، روجيه ابي راشد ، جويل بو عبود ، ناجي صفير ، ​فادي الهبر​ ، فادي عردو ،​ايلي ماروني​ ،ريتا بولس،سمير خلف ،جورج جمهوري ،بيار جلخ ،شارل سابا.

وقد اعلن النتائج الرسمية الامين العام للحزب نزار نجاريان محاطاً ب​القيادة​ الحزبية ​الجديدة​.