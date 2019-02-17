"محلية البرلمان" تطالب "نظافة القاهرة" بالرد على اتهامها بارتكاب مخالفات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

طالبت لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، الأحد، اللوء محسن محمد رئيس هيئة نظافة القاهرة موافاتها بالرد على ما جاء في طلب الاحاطة المقدم من النائب يسرى الأسيوطي بشأن وجود مخالفات فى الهيئة.

وقال النائب أحمد السجيني رئيس اللجنة، إن اللجنة ستدرس رد رئيس الهيئة ثم تقرر بعدها إذا كان سيتم عقد اجتماع لمناقشة الأمر أم لا.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم برئاسة السجيني، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة.

وقال مقدم الإحاطة، إن هناك مخالفات وفساد بهيئة نظافة القاهرة، واشترت معدات غير مطابقة للمواصفات بالإضافة لشراء معدات وبيعها وعدم وجودها بالهيئة والتعامل مع موردين عمالة بمبلغ 3360 جنيهًا في الشهر بواقع ​112 جنيهًا في اليوم، ولكن يتم صرف مبلغ متوسط ألفي جنيه للعامل بما يؤثر على أداء عمله.

وطالب مقدم الطلب، بتقرير فني يصدر من خلال لجنة بكلية الهندسة جامعة عين شمس أو الهيئة الهندسية للقوات المسلحة عن جميع المعدات التي تم توريدها للهيئة لعام 2008، وفي حالة ثبوت المخالفات يتم إحالتها للنائب العام، ومراجعة مستندات الصرف طبقا للائحة والعقود بين الموردين والمتعهدين.

كما طالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق من لجنة الادارة المحلية والجهاز المركزي للمحاسبات والتنظيم والإدارة حول الاتهامات المنسوبة للهيئة.

​