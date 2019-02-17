تعيين الدفعة الرابعة من العاملين المؤقتين والمتعاقدين بوزارة الآثار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

اعتمد الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى الآثار، قرار تثبيت الدفعة الرابعة من العاملين المؤقتين والمتعاقدين بوزارة الآثار، الذي يتضمن تعيين 2544 من العاملين المؤقتين من كافة قطاعات وزارة الآثار على درجات دائمة.

وقال وزيري - في بيان للوزارة اليوم الأحد- إن هذا القرار يأتي في إطار حرص وزارة الآثار على مصلحة العاملين بها والتزامها بتثبيت جميع العمالة المؤقتة بها، وذلك ضمن منظومة عمل دقيقة وحيادية، حيث بدأت الوزارة العمل على ملف التثبيت منذ عام 2016 طبقا للقواعد واللوائح المنصوص عليها ووفقا لكشوف حصر الوحدات الحسابية بالوزارة.

وأكد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن هذا الملف يعد أحد أولويات الوزارة، التي عملت عليه باهتمام وحرص شديد حيث تم حصر عدد العاملين المؤقتين وعمل قاعدة بيانات خاصة بهم ومراجعة الكشوف أكثر من مرة.

وأعرب وزيري، عن سعادته بصدور هذا القرار نتيجة للمجهودات السابقة والإجراءات التي تم اتخاذها بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والادارة، بالإضافة إلى تحقيق رغبة آلاف العاملين الذين كانوا ينتظرون هذا القرار.

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