محمد بن سلمان: نعمل على بناء مستقبل عظيم للسعودية والمنطقة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

قال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إن باكستان دولة عزيزة على شعب المملكة بكل أطيافه، لافتًا إلى أنها ستتحول إلى قوة دولية قريبًا.

وأضاف عقب لقائه بالرئيس الباكستاني عمران خان، في تصريحات نقلتها فضائية "العربية"، أنه يعمل مع إسلام آباد على توسيع الشراكة الاقتصادية، والتي من بينها قطاع السياحة.

,وصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مساء الأحد إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد في زيارة رسمية، تستغرق يومين. وتواجد رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، في مقدمة مستقبلي ولي العهد في المطار.

ولفت ولي العهد السعودي، إلى أن المملكة وقعت اتفاقيات مشتركة مع باكستان بقيمة 20 مليار دولار، متوقعًا مستقبل "مشترك ومشرق" مع إسلام آباد.

وأكد بن سلمان، أن السعودية قادرة على استقطاب 50 مليون سائح في الأعوام الـ15 المقبلة، لافتًا إلى أن بلاده لديها كل المقومات الاقتصادية والتاريخية للتحول إلى وجهة عالمية.

وتابع ولي العهد السعودي أنه يتمتع بالثقة الكاملة للاستثمار في المنطقة، لافتًا إلى أنه يعمل على بناء مستقبل عظيم للملكة وباكستان وللمنطقة برمتها.

وذكرت قناة (العربية الإخبارية) أن ولي العهد السعودي وقع ، خلال زيارته إلى باكستان اليوم الأحد ، مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان 8 اتفاقيات بين البلدين في مختلف المجالات.

وتضم الاتفاقيات ثلاث مذكرات تفاهم للاستثمار في قطاعات النفط والطاقة المتجددة والمعادن ، وشملت الاتفاقيات مصفاة أرامكو في ميناء جودار الباكستاني بقيمة 10 مليارات دولار، وهي من الأكبر في العالم.