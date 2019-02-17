سقوط قتلى وجرحى في صفوف ميليشيات الحوثي في الضالع وحجة

أفادت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم الأحد، بسقوط قتلى وجرحى في صفوف ميليشيات الحوثي في معارك عنيفة اندلعت بمحافظتي الضالع وحجة.

وقال مصدر عسكري في الجيش الوطني "إن معارك عنيفة اندلعت بين الطرفين في مديرية الحشاء، غرب محافظة الضالع، جنوبي اليمن، بعد هجوم شنه رجال الجيش لتحرير ما تبقى من مناطق في قبضة ميليشيات الحوثي" مضيفاً أن المعارك أسفرت عن مقتل 23 عنصراً من ميليشيات الحوثي وإصابة أكثر من 10 آخرين، فضلاً عن تدمير آليات عسكرية تابعة لهم.

وتمكنت قوات الجيش من تحرير عدد من المناطق في داخل مديرية الحشاء.

وفي سياق متصل، اندلعت معارك عنيفة بين قوات الجيش الوطني ومليشيات الحوثي في مديرية كشر بمحافظة حجة، شمال غربي البلاد.

ونقل موقع محلي عن مصادر ميدانية قولها "إن رجال الجيش صدوا هجوماً عنيفاً شنته المليشيا على منطقة درب المرو، وكبدوها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد".