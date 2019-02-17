حملة اعتقالات واسعة تطال المئات في تركيا

اعتقلت السلطات التركية المئات خلال مداهمات في الذكرى العشرين للقبض على زعيم الأكراد المسجون عبد الله أوجلان، بحسب ما ذكر الإعلام الحكومي، اليوم الأحد.

ونقلت وكالة "الأناضول" الحكومية للأنباء عن وزارة الداخلية قولها إن الشرطة اعتقلت 735 شخصاً متهمين بالارتباط بالمسلحين الأكراد أو دعمهم خلال 156 عملية مداهمة جرت الجمعة.

وخلال المداهمات، عثرت الشرطة على مسدسات ورشاشات وذخيرة ومواد متفجرة من بينها عبوات ناسفة مصنعة يدوياً، بحسب الوكالة. إلا أن الوزارة والوكالة لم تذكرا أين جرت تلك المداهمات.

ويعتقد أن المعتقلين كانوا يخططون لتنظيم تظاهرات حاشدة بمناسبة ذكرى القبض على أوجلان.

وذكرت الوزارة أن عدداً من المشتبه بهم متهمون كذلك بالتخطيط "لخلق فوضى" قبل الانتخابات العامة في تركيا التي ستجري في 31 مارس المقبل، بحسب الوكالة.

وصادف يوم الجمعة الذكرى العشرين لإلقاء عناصر الاستخبارات السرية التركية القبض على أوجلان في كينيا أمام السفارة اليونانية في العاصمة نيروبي في 15 فبراير 1999.

وشارك أوجلان في تأسيس حزب العمال الكردستاني في 1978، وهي منظمة تصنفها أنقرة وحلفاؤها الغربيون حالياً على أنها منظمة إرهابية. وتأسس حزب العمال الكردستاني مبدئياً للحصول على الحكم الذاتي للأكراد، وتحول إلى جماعة مسلحة في 1984 بهدف إنشاء دولة كردية مستقلة.

ويقبع أوجلان حالياً في السجن في جزيرة أمرالي القريبة من أسطنبول.