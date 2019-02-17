كندا: نسعى إلى تعزيز النظام الدولي القائم على القواعد

وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند

وكالات:

أكدت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند على أن كندا سوف تستمر في الاجتماع مع الدول ذات التفكير المماثل لأنها تهدف إلى سد الفجوة بين الدول في وقت يتصاعد فيه التوتر الدولي ، مشددة على أن النهج ضروري لتعزيز النظام الدولي القائم على القواعد.



وأضافت فريلاند ، في مؤتمر صحفي أثناء إختتام مشاركتها في مؤتمر

ميونخ للأمن اليوم الأحد ، "إن هذا النهج ضروري لأن كندا تسعى جاهدة إلى تعزيز النظام الدولي القائم على القواعد ، ونعتقد أيضا أننا بحاجة إلى جمع تحالفات محددة حول قضايا محددة".



وتابعت " إن مجموعة (ليما) ساعدت في تمكين معارضة فنزويلا ضد

الرئيس نيكولاس مادورو ، وساعدت المجموعة في الإعلان عن خوان جوايدو كقائد شرعي للبلاد ، كمنافس لإسقاط نظام مادورو ، وهناك الآن قائمة طويلة جداً من الدول التي اعترفت بخوان خوايده كرئيس مؤقت ، وإن هذه علامة على أن المجتمع الدولي يتحد حول الديمقراطية في فنزويلا".



وقالت "إن كندا لا ينبغي لها أن تقود المعركة ضد مادورو ، فهذه عملية يقودها شعب فنزويلا ، ومهمتنا كمجتمع دولي هي دعمهم".