كندا: نسعى إلى تعزيز النظام الدولي القائم على القواعد

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أكدت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند على أن كندا سوف تستمر في الاجتماع مع الدول ذات التفكير المماثل لأنها تهدف إلى سد الفجوة بين الدول في وقت يتصاعد فيه التوتر الدولي ، مشددة على أن النهج ضروري لتعزيز النظام الدولي القائم على القواعد.
ميونخ للأمن اليوم الأحد ، "إن هذا النهج ضروري لأن كندا تسعى جاهدة إلى تعزيز النظام الدولي القائم على القواعد ، ونعتقد أيضا أننا بحاجة إلى جمع تحالفات محددة حول قضايا محددة".
وأضافت فريلاند ، في مؤتمر صحفي أثناء إختتام مشاركتها في مؤتمر
وتابعت " إن مجموعة (ليما) ساعدت في تمكين معارضة فنزويلا ضد
وقالت "إن كندا لا ينبغي لها أن تقود المعركة ضد مادورو ، فهذه عملية يقودها شعب فنزويلا ، ومهمتنا كمجتمع دولي هي دعمهم".
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