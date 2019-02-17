إخلاء مسرح في روسيا بعد تهديد بوجود قنبلة

وكالات:

أخلت السلطات الروسية اليوم الأحد مسرح "مارينسكي" في مدينة سانت بطرسبرج الروسية بعد تلقي رسالة مجهولة تفيد بوجود قنبلة داخل المسرح.

وقالت أنا كازاتكينا المسؤولة الإعلامية بالمسرح، في تصريح لوكالة أنباء سبوتنيك

الروسية، إن إدارة المسرح تلقت رسالة من مصدر مجهول بوجود قنبلة داخل المسرح، وتم اتخاذ الإجراءات الأمنية العاجلة وإجلاء الجمهور والموظفين.



وأكدت المتحدثة أن الشرطة قامت بعمليات البحث داخل المسرح، موضحة أنه من المقرر أن يتم العرض المسائي في موعده المحدد.



وتعرضت موسكو الشهر الماضي إلى موجة من رسائل التهديد بوجود قنابل في المدارس والمراكز الطبية ومراكز التسوق والمكاتب الحكومية، ما تسبب في اضطراب كبير في البلاد.