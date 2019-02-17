محمد بن سلمان: نعمل على توسيع الشراكة الاقتصادية مع باكستان

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أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على أن بلاده تعمل على توسيع الشراكة الاقتصادية مع باكستان.
وذكرت قناة (العربية الإخبارية) أن ولي العهد السعوديوقع ، خلال زيارته إلى باكستان اليوم الأحد ، مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان 8 اتفاقيات بين
وتضم الاتفاقيات ثلاث مذكرات تفاهم للاستثمار في قطاعات النفط والطاقة المتجددة والمعادن ، وشملت الاتفاقيات مصفاة أرامكو في ميناء جودار الباكستاني بقيمة 10 مليارات دولار، وهي من الأكبر في العالم.
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