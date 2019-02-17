رئيس الوزراء الأردني يبحث مع السفير السعودي العلاقات بين البلدين

رئيس الوزراء الأردنى الدكتور عمر الرزاز وكالات: اجرى رئيس الوزراء الأردنى الدكتور عمر الرزاز ، اليوم الأحد ، مباحثات مع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن الأمير خالد بن فيصل بن تركي العلاقات بين المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية بن فيصل بن تركي العلاقات بين المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية في مختلفالمجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين. وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن الجانبين بحثا أيضا قضايا الأمتين العربية والإسلامية والأوضاع الراهنة في المنطقة.

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