رئيس الوزراء البولندي يلغي زيارته لإسرائيل بسبب نتنياهو

ألغى رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي، زيارته إلى إسرائيل والتي كانت مزمعة في 19 فبراير الجاري، وذلك بسبب تصريحات نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأعلن المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء البولندي، ميخال دفورتشيك عن هذا القرار في أعقاب اتصال هاتفي بين مورافيتسكي ونتنياهو، اليوم الأحد.

ومن المقرر أن يعقد في القدس يوم 19 فبراير اجتماع لدول مجموعة فيشيغراد (هنغاريا وبولندا وسلوفاكيا وجمهورية التشيك) وإسرائيل.