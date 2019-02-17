كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أنصار الله": الموافقة على المرحلة الأولى من خطة إعادة الانتشار في الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبلغت جماعة أنصار الله "الحوثيين"، اليوم الأحد، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن جريفيث، موافقتها على تنفيذ خطة رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة الجنرال مايكل لوليسجارد.

وأكد رئيس المجلس السياسي مهدي المشاط، خلال لقاء بالمبعوث الأممي، في صنعاء، حسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تديرها جماعة "أنصار الله"، "الجاهزية لتنفيذ خطوات المرحلة الأولى من إعادة الانتشار بالحديدة وفق خطة رئيس لجنة التنسيق وإعادة الانتشار".

وتمنى المشاط "للجنة التنسيق النجاح في مهامها بما يسهم في إعادة الاستقرار لمحافظة الحديدة".

ومن جانبه، أكد المبعوث الأممي أن "هناك اهتماماً دولياً بإحلال السلام في اليمن".

وشدد على "المضي قدماً في تنفيذ اتفاق السويد وأهمية إعادة الانتشار في أسرع وقت وفق الخطة المقدمة من رئيس لجنة التنسيق وإعادة الانتشار".

وأكد غريفيث "حرصه على عقد مفاوضات قريبة".