الإمارات تخطط لتحديث نظام الصواريخ "بانتسير-إس1" الروسي

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تخطط الامارات لتحديث نظام الصواريخ "بانتسير-إس1" الروسي وفقا لما قالة الرئيس التنفيذي لتاجر الأسلحة الروسية" روسوبروناكسبرت" الكسندر ميخاييف للصحفيين في معرض ايديكس2019 الدولي للدفاع يوم الأحد.
وقال ميخاييف "إن طيران الإمارات تدير بنجاح نظام صواريخ بانتسر-اس1" وقد تلقينا طلبًا بشأن برنامج تحديث إضافي. وقد أظهرت تجربة العمل للأنظمة الروسية ، بما في ذلك هذا النظام وجودته العالية".
ووفقا لبيانات المصدر ، يمتلك جيش الإمارات العربية المتحدة 50 نظامًا من نوع بانتسير إس1 تم تركيبها على مركبات "مان أس أكس45".
وتم تصميم هذا النظام من أجل حماية المنشآت المدنية و العسكرية ولتغطية أنظمة الدفاع الجوي بعيدة المدى ، مثل إس-300 و إس-400 من التهديدات المعادية بما في ذلك الطائرات المقاتلة والمروحيات والطائرات بدون طيار وصواريخ كروز على نطاقات تصل الى 20 كيلو متر و ارتفاع يصل الى 15 كيلو متر.
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