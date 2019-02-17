كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حماس تكشف أسباب مغادرة موظفي السلطة لمعبر "كرم أبو سالم" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
علقت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، على مغادرة موظفي المعابر في السلطة الفلسطينية لمعبر كرم أبو سالم، اليوم الأحد.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، في وقت سابق اليوم الأحد، إن عناصر أمن تابعة لحركة حماس بالزي العسكري والمدني منعوا موظفي هيئة المعابر والحدود على معبر كرم أبو سالم من الوصول للمعبر وقاموا بطردهم على حاجز عسكري قريب من المعبر.
وتابع: "كانت مغادرتهم المعبر، اليوم الأحد، مفاجئة"، مشيرا إلى أن المعبر ما زال يعمل بطريقة معتادة".
وقالت "وفا" إن عناصر الأمن التابعين لحماس طالبوا موظفي الهيئة بالتوقيع على استبيان وأخذ بصماتهم، إلا أنهم رفضوا، إضافة إلى وضع عراقيل أمام عملهم ومنعهم من الوصول إلى المعبر منذ الأحد الماضي".
وتابعت وكالة الأنباء الرسمية: "أجهزة الأمن تقوم بتحويل سير شاحنات البضائع والمواد التموينية إلى ساحة خارجية عبر ما يسمى بـ"البوابة القطرية" وتجبي رسوما وضرائب إضافية عن كل شاحنة تمر عبر المعبر".
وكرم أبو سالم هو المعبر التجاري الوحيد في غزة، الذي تمر من خلاله البضائع والمواد الغذائية والتموينية ومواد البناء والمحروقات والمستلزمات الطبية والأدوية لأهالي القطاع.
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