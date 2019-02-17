حماس تكشف أسباب مغادرة موظفي السلطة لمعبر "كرم أبو سالم"

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، في وقت سابق اليوم الأحد، إن عناصر أمن تابعة لحركة حماس بالزي العسكري والمدني منعوا موظفي هيئة المعابر والحدود على معبر كرم أبو سالم من الوصول للمعبر وقاموا بطردهم على حاجز عسكري قريب من المعبر.

علقت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، على مغادرة موظفي المعابر في السلطة الفلسطينية لمعبر كرم أبو سالم، اليوم الأحد.

ولفت وكالة الأنباء الفلسطينية المستقلة (سما) إلى قول إياد البرزم، المتحدث باسم وزارة الداخلية في غزة:"ما قامت به الأجهزة الأمنية كان لأسباب أمنية ضرورية"، مشيرا إلى رفض موظفو السلطة في المعبر التعاون مع تلك الإجراءات منذ عدة أيام".

وتابع: "كانت مغادرتهم المعبر، اليوم الأحد، مفاجئة"، مشيرا إلى أن المعبر ما زال يعمل بطريقة معتادة".

وقالت "وفا" إن عناصر الأمن التابعين لحماس طالبوا موظفي الهيئة بالتوقيع على استبيان وأخذ بصماتهم، إلا أنهم رفضوا، إضافة إلى وضع عراقيل أمام عملهم ومنعهم من الوصول إلى المعبر منذ الأحد الماضي".

وتابعت وكالة الأنباء الرسمية: "أجهزة الأمن تقوم بتحويل سير شاحنات البضائع والمواد التموينية إلى ساحة خارجية عبر ما يسمى بـ"البوابة القطرية" وتجبي رسوما وضرائب إضافية عن كل شاحنة تمر عبر المعبر".

وكرم أبو سالم هو المعبر التجاري الوحيد في غزة، الذي تمر من خلاله البضائع والمواد الغذائية والتموينية ومواد البناء والمحروقات والمستلزمات الطبية والأدوية لأهالي القطاع.