كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشرطة الإندونيسية تعلن انفجار قرب مقر مناظرة رئاسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الشرطة الإندونيسية اليوم الأحد، أن انفجارا وقع خارج قاعة تشهد مناظرة رئاسية بالعاصمة جاكرتا، ناجم عن ألعاب نارية.

وأوضح مسؤولون بالشرطة إنه أمكن سماع دوي انفجارات أعقبها رؤية دخان كثيف بالمنطقة التي تجمع بها أنصار المرشحين الرئاسيين، وهما الرئيس جوكو ويدودو، ومنافسه برابو سوبيانتو. ولم ترد تقارير حتى الآن عن سقوط ضحايا.

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