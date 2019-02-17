كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وارسو تصعد ضد تل أبيب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتعقد مجموعة فيسغراد (المجر وبولندا وتشيكيا وسلوفياكيا) قمة مع إسرائيل في القدس الإثنين والثلاثاء.
وقالت المتحدثة إن المحادثة تمت بطلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي.
وأضافت "ذكر السيد مورافيسكي خلال الاتصال أن بولندا تعتبر الحقيقة التاريخية والتضحية التي قدمتها خلال الحرب العالمية الثانية ذات قيمة أساسية".
وأعلن المسؤول عن مكتب رئيس الوزراء مايكل دفوشزيك "في الأيام الأخيرة كانت هناك تصريحات في الإعلام تتهم بولندا عن غير حق لذا اتخذ رئيس الوزراء هذا القرار".
وأكد نتانياهو الجمعة أن الصحافة الإسرائيلية حورت تصريحات نسبتها وسائل إعلام له تناول فيها دور البولنديين في المحرقة النازية.
خلال لقاء مع صحفيين إسرائيليين رافقوه إلى وارسو الأربعاء والخميس أشار نتانياهو إلى "بولنديين وليس الشعب البولندي أو بولندا" كما قال مكتبه في بيان.
وأضاف: "حرفت أقواله والصحافي الذي كان أول من نشر هذه المعلومات الخاطئة صححها بعد ذلك".
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