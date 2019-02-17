كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حقوقي عراقي: 12 ألف منزل مُدمر في بيجي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مصطفى سعدون مُدير المرصد العراقي لحقوق الإنسان، إنَّ أبرز الأسباب التي تمنع عودة النازحين إلى منازلهم في قضاء بيجي، أبرزها غياب الثقة بالجهات الأمنية، وأسباب تتعلق بغياب الخدمات، بالإضافة إلى المنازل المهدمة.

وأضاف سعدون، خلال لقائه على قناة الغد الإخبارية، مع الإعلامي محمد عبد الله، أنَّ إحصائية المرصد العراقي لحقوق الإنسان تؤكد أن 12 ألف منزل مُهدم ومدمر، بالإضافة إلى المدارس والمؤسسات الصحية والتعليمة، حيث هذه أبرز الأسباب التي تمنع النازحين العودة إلى منازلهم.

وفي سياقٍ آخر، تمكن أحد نازحي الموصل من صناعة سيارة كلاسيكية بأدوات بسيطة وقطع غيار جمعها من الخردة، إذ يقول إنه يهدف من صناعة هذه السيارة إلى لفت أنظار العالم إلى معاناتهم التي يعيشونها.