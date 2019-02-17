كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتفاق سعودي فرنسي على توقيع صفقات دفاعية جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقعت الشركة السعودية للصناعات العسكرية صفقات جديدة مع فرنسا والإمارات يوم الأحد لتعزيز قدراتها الدفاعية وتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

وقد تم الإعلان عن هاتين الصفتين ، الأولى مع الشركة الفرنسية نافال جروب والأخرى مع شركة مبادلة للاستثمار التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها ، على هامش معرض الدفاع الدولي ، آيديكس 2019 الذي بدأ اليوم الأحد.

وقال الدكتور " أندرياس شاور " الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية ، خلال مؤتمر صحفي على هامش "إيديكس" ، إن المملكة العربية السعودية ستقوم بتصنيع السفن الحربية والفرقاطات والغواصات كجزء من الاتفاقية الموقعة مع مجموعة نافال.

وقال الدكتور شوير: "أبرم اتفاقنا المشترك مع مجموعة نافال الأساس لشراكة استراتيجية تعزز التزام الشركة السعودية للصناعات العسكرية بمساعدة السعودية على تطوير قدرات دفاعية ذات اكتفاء ذاتي".

" كما يتيح لنا التعاون فرصة ممتازة للاستفادة من المسار القوي الذي تتمتع به مجموعة نافال في مساعدة شركائنا على تطوير قدرات دفاعية سيادية لإنشاء نظام متكامل للصناعات العسكرية في المملكة".

وأضاف أن المشروع المشترك سيساهم بشكل كبير في تعزيز قدرات واستعدادات القوات البحرية الملكية السعودية.

وفي الاتفاقية الأخرى ، ستتعاون شركة مبادلة للاستثمار والشركة السعودية للصناعات العسكرية في مجالات الطيران والتصنيع الدفاعي والصيانة والإصلاح والإصلاح والبحث والتطوير والهندسة.

كما تتعاون المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بشكل وثيق في عدد من القطاعات بما في ذلك البنوك والطاقة وغيرها من المجالات.

وقد تأسست الشركة العربية السعودية للصناعات العسكرية في عام 2017 لتعزيز قدرات المملكة الدفاعية.

وتأتي أحدث الصفقات في الوقت الذي تعمل فيه السعودية ، وهي أكبر منتجي النفط على تنويع اقتصادها كجزء من الرؤية 2030. وتستهدف المملكة إنشاء عدد من الشركات الجديدة لتعزيز اقتصادها وخلق وظائف جديدة.