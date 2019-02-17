كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهين قبادي: تظاهر الإيرانيين في ميونخ رسالة بأن جواد ظريف لا يُمثل الشعب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس المقاومة الإيرانية المعارض، شاهين قبادي، إنَّ مظاهرة أفراد الجالية أمام مؤتمر ميونخ للأمن رسالة للقائمين على المؤتمر بأنَّ جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني، لا يُمثل أي شعب، بل يُمثل النظام الإيراني، الذي قام ِإعدام 120 ألف من الشعب الإيراني.

وأضاف قبادي، خلال لقائه على قناة الغد الإخبارية، مع الإعلامية منى بلهيم، أنَّ هذا النظام الإيراني يُمثل الإرهاب، ويُعد مصدرًا للفوضى والمشاكل في المنطقة.

وأوضح قبادي، أنَّ هذه المظاهرة جاءت من أجل عدم السماح لجواد ظريف وزير الخارجية الإيراني، للمشاركة في مُؤتمر ميونخ للأمن، لأنّه لا يُمثل أي شخص باستثناء نظام الملالي، الذي يُسبب الكثير من المشاكل والأزمات حتى الآن.

وتظاهر الآلاف قرب مقر انعقاد مؤتمر ميونخ للأمن، مُطالبين بوضع حد للنزاعات، وتخصيص الميزانيات للتنمية ورفاهية الشعوب، بدلا من سباق التسليح.

ودعت المعارضة الإيرانية أنصارها للاحتشاد في ميونخ، اليوم الأحد، احتجاجا على حضور وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف للمؤتمر، وإدانة النظام الإيراني، بسبب جرائمه داخل إيران ونشاطاته الإرهابية في عموم العالم.