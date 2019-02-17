انت الان تتابع رئيس وزراء بولندا يلغي زيارة لاسرائيل كان سيحضر فيها قمة مجموعة فيسغراد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيسكي ووزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو في وارسو في 14 فبراير 2019

ألغى رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيسكي زيارة لاسرائيل كانت مقررة الاسبوع المقبل لحضور قمة مجموعة فيسغراد، وفق ما قالت المتحدثة باسم الحكومة البولندية لفرانس برس الاحد.

وأبلغ رئيس الوزراء نظيره الإسرائيلي هاتفيا بأن بولندا "ستمثل في هذه القمة بوزير الخارجية"، كما قالت الأحد لفرانس برس المتحدثة باسم الحكومة يوانا كوبشينسكا.

وتعقد مجموعة فيسغراد (المجر وبولندا وتشيكيا وسلوفياكيا) قمة مع إسرائيل في القدس الإثنين والثلاثاء.

وقالت المتحدثة إن المحادثة تمت بطلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وأضافت "ذكر السيد مورافيسكي خلال الاتصال أن بولندا تعتبر الحقيقة التاريخية والتضحية التي قدمتها خلال الحرب العالمية الثانية ذات قيمة أساسية".

وأعلن مايكل دفوشزيك المسؤول عن مكتب رئيس الوزراء "في الأيام الأخيرة كانت هناك تصريحات في الإعلام تتهم بولندا عن غير حق لذا إتخذ رئيس الوزراء هذا القرار".

وأكد نتانياهو الجمعة أن الصحافة الإسرائيلية حورت تصريحات نسبتها وسائل إعلام له تناول فيها دور البولنديين في المحرقة النازية.

خلال لقاء مع صحافيين إسرائيليين رافقوه إلى وارسو الأربعاء والخميس أشار نتانياهو إلى "بولنديين وليس الشعب البولندي أو بولندا" كما قال مكتبه في بيان.

وأضاف "حرفت أقواله والصحافي الذي كان أول من نشر هذه المعلومات الخاطئة صححها بعد ذلك".