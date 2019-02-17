شكرا لقرائتكم خبر عن مالطا تفرج عن ليبي متهم بخطف طائرة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - رويترز (فاليتا)قالت محكمة في جمهورية مالطا، اليوم (الأحد)، إنها أفرجت بكفالة عن أحد رجلين اعتقلا بتهمة الخطف في عام 2016 بعد إجبارهما طائرة ركاب على الهبوط في مالطا، موضحة أنه قضى أقصى مدة مسموح بها في السجن دون محاكمة.
وألقت السلطات القبض على موسى شهاء وشريكه بتهمة خطف طائرة الخطوط الأفريقية من طراز إيرباص 320 قبل عيد الميلاد عام 2016 وتحويل وجهتها من ليبيا إلى مالطا.
واستسلم الخاطفان بعد الإفراج عن 109 ركاب، وطاقم من سبعة أفراد.
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