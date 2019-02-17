شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تشترط لقبول العائدين من داعش والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (برلين)

قالت وزارة الداخلية الألمانية اليوم (الأحد)، إنه لا يمكن لألمانيا استعادة مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي الذين اعتقلوا في سورية، إلا إذا سُمح لهم بزيارات قنصلية، لتقلل بذلك من احتمال أن تلبي برلين مطالب قدمها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لحلفائه الأوروبيين.

وقالت متحدثة باسم الوزارة:«مبدئياً كل المواطنين الألمان ومن يشتبه بأنه قاتل إلى جانب ما يسمى بتنظيم داعش له الحق في العودة».

ولكنها أضافت أن ذلك مشروط بالسماح لمسؤولين من القنصلية بزيارة المشتبه بهم.

وفي الوقت الذي يتأهب فيه على ما يبدو مقاتلون تدعمهم الولايات المتحدة لهزيمة تنظيم داعش في سورية، دعا ترمب أمس (السبت) بريطانيا وفرنسا وألمانيا إلى استعادة أكثر من 800 مقاتل من التنظيم تم اعتقالهم ومحاكمتهم.