شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا: الإفراج عن رئيس الاستخبارات السابق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (طرابلس)

أفرج اليوم (الأحد) عن المسؤول الليبي السابق في عهد معمر القذافي، أبو زيد دورده، الذي كان مسجوناً في ليبيا بعد الحكم عليه بالاعدام.

وكان دورده (74 عاماً) تولى العديد من المناصب في عهد القذافي (1969-2011) منها منصب امين اللجنة الشعبية العامة (رئيس الوزراء)، وآخرها رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية، قبل الاطاحة بالقذافي.

وحكم على دورده في 2015 بالاعدام مع ثمانية مسؤولين آخرين، بينهم سيف الاسلام القذافي، وذلك لدورهم المفترض في القمع الدامي لانتفاضة 2011، إلا أنه أفرج عنه اليوم «لأسباب صحية»، بحسب ما علم من أسرته.