شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن يدعو إلى توحيد الرسائل الدولية الموجهة للحوثيين لتنفيذ اتفاق السويد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (ميونخ)

دعا نائب وزير الخارجية في الحكومة اليمنية محمد الحضرمي إلى توحيد الرسائل الدولية الموجهة للميليشيا الحوثية الإرهابية، المدعومة من إيران، حول ضرورة الالتزام بتنفيذ اتفاق السويد.

جاء ذلك خلال لقاء جمع اليوم (الأحد) الحضرمي مع المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالخارجية الألمانية فيليب اكرمان، على هامش مؤتمر وارسو، في ميونخ.