شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: تشييع ضحايا الإرهاب في سيناء والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - رويترز (القاهرة)أُقيمت صلوات الجنازة في العاصمة المصرية القاهرة، وفي محافظة الشرقية، اليوم (الأحد)، وشيعت جثامين ضابط وجنود لقوا حتفهم في هجوم دام استهدف الجيش المصري في محافظة شمال سيناء.
وقال المتحدث العسكري المصري إن سبعة عناصر إرهابية قُتلوا وسقط 15 عسكرياً بين قتيل وجريح في اشتباكات وقعت يوم أمس (السبت) في شمال سيناء.
وأعلن تنظيم داعش الإرهابي عبر وكالة أعماق التابعة له مسؤوليته عن الهجوم.
كانت هذه تفاصيل خبر مصر: تشييع ضحايا الإرهاب في سيناء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.